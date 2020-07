Sergio Mendes & Brasil 66 „Stillness"

„Mas Que Nada”, „The Look Of Love”, „Scarborough Fair” - Neuinterpretationen dieser und anderer Erfolgssongs in jazzigem Latin-Groove machten den Brasilianer Sérgio Mendes weltberühmt. Kaum bekannt ist dagegen sein stilistisch wohl ambitioniertestes Album „Stillness” von 1970. Es klingt noch heute frisch.

Am Mikrofon: Harald Rehmann

