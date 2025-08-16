Gipfel in Alaska

Militärexperte Nico Lange. (Imago / dts Nachrichtenagentur)

Bei den Gesprächen in Alaska habe es überhaupt keine Fortschritte gegeben. Man wisse jetzt, was man vorher auch schon gewusst habe. Putin habe ausschließlich seine Maximalforderungen wiederholt, meinte Lange. Er bezeichnete es als beunruhigend für Europa, dass Putin versuche, Trump von den Europäern abrücken zu lassen.

Lange warnte zudem vor zu hohen Erwartungen an die Vermittlungsversuche Trumps und an weitere mögliche Gespräche. Vielmehr gehöre es zur Strategie Putins, immer wieder nutzlose Treffen zu organisieren. Solange der Druck auf Russland nicht militärisch und finanziell steige, werde der Krieg in der Ukraine einfach fortgesetzt.

