Gipfel in Alaska
Sicherheitsexperte Lange: Gespräch mit Trump "wird Putin nicht die Tore in alle Welt öffnen"

Der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Nico Lange sieht das Ansehen des russischen Staatschef Putin auf internationaler Ebene durch das Treffen mit US-Präsident Trump nicht gestärkt. Der Gipfel werden Putin nicht die Tore in alle Welt öffnen, sagte Lange im Deutschlandfunk Kultur.

    Eine Nahaufnahme von Nico Lange
    Militärexperte Nico Lange. (Imago / dts Nachrichtenagentur)
    Bei den Gesprächen in Alaska habe es überhaupt keine Fortschritte gegeben. Man wisse jetzt, was man vorher auch schon gewusst habe. Putin habe ausschließlich seine Maximalforderungen wiederholt, meinte Lange. Er bezeichnete es als beunruhigend für Europa, dass Putin versuche, Trump von den Europäern abrücken zu lassen.
    Lange warnte zudem vor zu hohen Erwartungen an die Vermittlungsversuche Trumps und an weitere mögliche Gespräche. Vielmehr gehöre es zur Strategie Putins, immer wieder nutzlose Treffen zu organisieren. Solange der Druck auf Russland nicht militärisch und finanziell steige, werde der Krieg in der Ukraine einfach fortgesetzt.
    Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.