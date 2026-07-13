Nach "Vergeltungsliste"

Sicherheitspolitiker warnen nach Drohungen aus dem Iran vor möglichen Anschlägen in Deutschland. (Jan-Martin Altgeld)

Die iranische Tageszeitung "Hamshahri" hatte am Wochenende eine Liste mit 13 westlichen Politikern veröffentlicht, an denen man sich für den Tod des früheren geistlichen Führers Chamenei rächen werde, unter ihnen Bundeskanzler Merz.

Der CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter sagte dem "Handelsblatt", er gehe davon aus, dass das Terrorregime bereits seit geraumer Zeit gezielte Tötungen und Terroranschläge auch in Deutschland plane. Grünen-Fraktionsvize von Notz erklärte, das Risiko, dass iranische Nachrichtendienste bei Vergeltungsaktionen auf Stellvertreter in Deutschland zurückgriffen, sei "äußerst real". Auch der SPD-Innenpolitiker Fiedler sieht eine verschärfte Bedrohungslage. Als mögliche Akteure nannte er extremistische Strukturen, kriminelle Netzwerke und bezahlte Gewalttäter. Entsprechend groß sei die Herausforderung für die Sicherheitsbehörden.

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Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.