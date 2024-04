CHP-Anhänger in Istanbul jubeln vor dem Rathaus nach der Bürgermeisterwahl, die der CHP-Kandidat und Amtsinhaber Ekrem Imamoglu gewonnen hat. (AFP / YASIN AKGUL)

Erdogan räumte die Niederlage ein und erklärte, man werde die Entscheidung der Nation natürlich respektieren. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei, der sozialdemokratischen CHP, Özel, erklärte, die Wähler hätten dafür gestimmt, das Gesicht der Türkei zu verändern.

Oppositionelle CHP siegt in fünf größten Städten

In den fünf größten Städten des Landes konnte sich die CHP bei den Bürgermeisterwahlen durchsetzen - besonders deutlich in der Hauptstadt Ankara und in der politisch wichtigen Metropole Istanbul. Landesweit wurde sie mit mehr als 37 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Erdogans AKP kam auf gut 35 Prozent.

In mehreren Großstädten in Anatolien blieben Kandidaten der AKP allerdings erfolgreich, etwa in Konya und Erzurum. Im Südosten der Türkei erzielte die pro-kurdische Partei DEM einen komfortablen Vorsprung, unter anderem in Diyarbakir.

Stimmungstest für Erdogan

Landesweit waren etwa 61 Millionen Menschen aufgerufen, unter anderem Bürgermeister und Landräte zu wählen. Die Kommunalwahlen in der Türkei galten zehn Monate nach der Wiederwahl Erdogans als Präsident auch als Stimmungstest für ihn und seine Partei AKP.

Überschattet wurden die Wahlen von gewalttätigen Auseinandersetzungen im Südosten des Landes, bei denen zwei Menschen getötet und mehrere verletzt wurden.

Weitere Informationen:

Diese Nachricht wurde am 01.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.