Jahreswechsel

In SYDNEY haben die Menschen das neue Jahr mit einem großen Feuerwerk am Hafen eingeläutet. (IMAGO / AAP / IMAGO / DAN HIMBRECHTS)

Den Auftakt machte um elf Uhr unserer Zeit das Kiritimati-Atoll im zentralen Pazifik, besser bekannt als Weihnachtsinsel. Sie gehört zum Inselstaat Kiribati und ist die östlichste dauerhaft bewohnte Insel der Erde. Es folgten Neuseeland sowie die Inselstaaten Samoa und Tonga und um 14 Uhr ein Großteil von Australien. In Sydney wurden rund um die Harbour Bridge und das Opernhaus neun Tonnen Pyrotechnik in den Himmel geschossen.

Gedenken am Bondi Beach

In Sydney finden die Feierlichkeiten vor dem Hintergrund des Anschlags am Bondi Beach am 14. Dezember unter starker Polizeipräsenz statt. Bei dem Attentat auf eine jüdische Chanukka-Feier wurden 15 Menschen getötet und 40 weitere verletzt. Mit einer Schweigeminute wurde der Opfer gedacht. Der Regierungschef des Bundesstaats New South Wales, Minns, rief die Menschen auf, nicht aus Angst den Feiern fernzubleiben. Es gelte, Widerstand zu leisten und sich nicht einschüchtern zu lassen. Die traditionellen Feiern am Bondi Beach waren wegen des Anschlags abgesagt worden.

In Neuseeland standen die Wahrzeichen der größten Stadt Auckland im Mittelpunkt aufwendiger Lichtshows und Feuerwerke - allen voran der 328 Meter hohe Sky Tower, der höchste Turm der Südhalbkugel. Auch in der Hauptstadt Wellington gab es ein großes Feuerwerk.

Berlin: Silvesterparty am Brandenburger Tor

In Deutschland findet die voraussichtlich größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin statt - mit DJs und Feuerwerk. Auf dem Gelände ist Platz für 20.000 Menschen; die Tickets sind bereits vergeben. Die über viele Jahre übliche Silvesterfeier mit Bühnenshows gibt es in diesem Jahr nicht mehr. In der Hauptstadt sind zahlreiche Verbotszonen für privates Feuerwerk eingerichtet, etwa rund um den Alexanderplatz, auf einem Teil der Sonnenallee im Stadtteil Neukölln und auf der Admiralbrücke und den angrenzenden Straßen in Kreuzberg.

Politiker und Verbände riefen zu einem friedlichen Jahreswechsel auf. In den Vorjahren kam es immer wieder zu Böller-Angriffen auf Polizisten oder Rettungskräfte.

Erste Verletzte durch Böller

Auch an Silvester gab es schon mehrere Verletzte. Im Landkreis Passau wurde ein 16-Jähriger von einem Böller getroffen und im Gesicht verletzt. In Leipzig verlor eine 16-Jährige einen Finger, als sie nicht zugelassene Böller zündete. In Jena wurden zwei Frauen am Kopf verletzt, durch Feuerwerkskörper einer Gruppe Jugendlicher. In Esslingen in Baden-Württemberg warf ein Mann einen Böller von seinem Balkon - dadurch brannte ein Teil seines Hauses.

In Berlin-Neukölln hat die Polizei außerdem Hunderte illegale Böller in einem Carsharing-Auto entdeckt, darunter 35 Kugelbomben.

Niederlande: ab 2026 Böller- und Raketenverbot

In den Niederlanden darf in der Silvesternacht zum letzten Mal privates Feuerwerk gezündet werden. Ab dem neuen Jahr gilt dann ein allgemeines Böller- und Raketenverbot, Ausnahmen gibt es für zentrale Feuerwerkshows von Städten und Kommunen.

Geräuscharme Pyrotechnik in Athen und Nikosia

Die Hauptstädte Griechenlands und Zyperns haben die Lautstärke ihrer Silvesterfeuerwerke in diesem Jahr heruntergeregelt. Athen und Nikosia ersetzen das vertraute Zischen, Knistern und Knallen von Feuerwerkskörpern durch ein Spektakel mit geräuscharmer Pyrotechnik, Lichtshows und Drohnen. Damit sollen die Neujahrsfeiern kinder- und haustierfreundlicher werden. "Dies markiert eine neue Ära der Neujahrsfeiern", sagte der Athener Bürgermeister Haris Doukas. "Ein spektakuläres Lichtspiel ohne ohrenbetäubenden Lärm - mit Rücksicht auf Menschen, Tiere und die Umwelt."

Große Feier auch in Rio de Janeiro

In Brasilien findet der Jahreswechsel um vier Uhr MEZ statt. Vor dem berühmten Copacabana-Strand in Rio de Janeiro sollen von Flößen aus Tausende Raketen und Böller in den tropischen Nachthimmel geschossen werden. Die Copacabana zieht jedes Jahr zu Neujahr hunderttausende Feiernde an, die sich traditionell weiß kleiden.

"Ball Drop" in New York

Sechs Stunden nach Deutschland startet dann der wohl bekannteste Countdown der Welt: In New York wird der Times-Square-Ball, der an einem 43 Meter hohen Mast herabgelassen wird, den Start ins neue Jahr einläuten. Der historische "Ball Drop" wird von Millionen Menschen weltweit verfolgt. Die Vereinigten Staaten feiern 2026 den 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Deshalb wird die Kugel in diesem Jahr gleich zweimal fallen und in den Farben der Nationalflagge - Rot, Weiß und Blau - erstrahlen.

26 Stunden Silvester

Weil die Datumsgrenze nicht genau entlang des 180. Längengrads, sondern im Zick-Zack verläuft, dauert es insgesamt 26 Stunden, bis auf dem ganzen Globus das neue Jahr begonnen hat. Den Abschluss bilden die Baker- und Howlandinseln im Pazifik. Sie gehören zu den kleineren amerikanischen Überseeinseln und sind bis auf gelegentlich stationiertes Forschungs- oder Militärpersonal unbewohnt.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.