Seltene Erden: Deutschland ist besonders abhängig von China (Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpa)

Die chinesische Seite sitze hierbei jedoch am längeren Hebel, da sie bei Förderung und Verarbeitung eine überaus starke Position habe. Zugleich verfüge die Regierung in Peking über eine "Klaviatur an Maßnahmen", die in westlichen Ländern so nicht umgesetzt werden könnten, etwa ungezügelte Subventionen und die Zuweisung von Lieferketten an bestimmte Unternehmen.

Die Volksrepublik mache in ihrem neuen Fünfjahresplan deutlich, dass sie die globale Vorherrschaft im Hightech-Bereich anstrebe, betonte Shi-Kupfer. Ungeachtet der Konkurrenz bleibe der europäische Markt für China aber als Absatzmarkt wichtig.

Drohende Chip-Engpässe

Die deutsche Autoindustrie steht derzeit vor einem drohenden Engpass bei Halbleitern für die Fahrzeugelektronik. Das niederländische Unternehmen Nexperia, das unter chinesischer Kontrolle steht, fällt als Zulieferer aus. Nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die Firma übernommen hatte, verhängte die chinesische Führung einen Exportstopp. Die Chips von Nexperia werden zwar in Europa produziert, allerdings in China weiterverarbeitet.

Der Volkswagen-Konzern teilte am Donnerstag mit, es werde nach alternativen Bezugsquellen gesucht, um Produktionsstopps zu vermeiden. Man habe einen Lieferanten, der den Ausfall von Nexperia ausgleichen solle, sagte Markenproduktionschef Vollmer. Mit dem Unternehmen werde verhandelt. Ähnliche Äußerungen gibt es auch von Mercedes-Benz.

