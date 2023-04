Rüstungsausgaben

Flugzeugträger für die globale Präsenz: Die USA investieren weltweit am meisten in ihre Rüstung. (Sohn Hyung-Joo/Yonhap/AP/dpa)

Wie das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri meldet, investierten die Staaten rund 2,24 Billionen US-Dollar in ihre Armeen. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das einer Steigerung um 3,7 Prozent. In Europa habe sich die russische Invasion in der Ukraine auf entsprechende Investitionsentscheidungen ausgewirkt. Das Stockholmer Institut rechnet mit weiter steigenden Ausgaben in den kommenden Jahren.

Die USA hatten mit 877 Milliarden Dollar die weltweit höchsten Militärausgaben, gefolgt von China mit 292 Milliarden und Russland mit über 86 Milliarden Dollar. Zusammengerechnet machten die Ausgaben der drei Länder mehr als die Hälfte der weltweiten Investitionen aus. Deutschland investierte den Angaben zufolge 2022 knapp 56 Milliarden Dollar in die Verteidigung.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.