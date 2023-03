Die Slowakei hat der Ukraine vier Kampfjets vom Typ MiG-29 überreicht. (Petr David Josek / AP / Petr David Josek)

Das Verteidigungsministerium teilte in Bratislava mit, vier Flugzeuge seien ausgeliefert worden. Ukrainische Piloten hätten sie in Zusammenarbeit mit der slowakischen Luftwaffe in die Ukraine geflogen. Neun weitere Jets sollten in den kommenden Wochen folgen.

Als zweites NATO-Mitglied nach Polen hatte die Slowakei angekündigt, Jets sowjetischer Bauart an die Ukraine zu liefern. Deutschland, die USA und weitere Unterstützerstaaten der Ukraine lehnen Kampflugzeug-Lieferungen bislang ab.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.