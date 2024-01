Militärbündnis

Robert Fico war bereits vor 2006 bis 2010 sowie 2012 bis 2018 Ministerpräsident der Slowakei. (picture alliance / dpa / CTK / Vaclav Salek)

Der slowakische Ministerpräsident Fico sagte im Rundfunk, nach seiner Einschätzung wäre ein ukrainischer NATO-Beitritt die - so wörtlich - "Grundlage für einen dritten Weltkrieg". Dies werde er auch bei seinem Besuch am Mittwoch in der Ukraine so vertreten. Fico betonte, es würden auch keine Waffen mehr aus Armeebeständen abgegeben. Waffenverkäufe slowakischer Rüstungsunternehmen an die Ukraine blieben allerdings erlaubt.

Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine war die Slowakei militärischer Unterstützer der Führung in Kiew. Die Position änderte sich Ende Oktober, als Fico durch den Regierungswechsel Ministerpräsident wurde.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.