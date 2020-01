Snowboard-Seriensiegerin Hofmeister "Glücklicher kann ich im Moment wirklich nicht sein"

Die deutsche Snowboard-Rennfahrerin Ramona Hofmeister ist trotz einer kurzen Saisonvorbereitung extrem erfolgreich in den Weltcup gestartet. Nach vier Siegen im Parallel-Riesenslalom wurde sie beim Weltcup in Rogla in Slowenien Zweite. Ein "unfassbarer Start" sagte Homeister im Dlf.

Ramona Hofmeister im Gespräch mit Raphael Späth