Video-Clip

Wie ein Sprecher der Behörde mitteilte, wurde nach der Strafanzeige einer unbeteiligten Person ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung aufgenommen.
In dem Video hatte Bobga ein Lied des Künstlers "Haftbefehl mitgerappt. Als das Wort "Hurensohn" fiel, wurde ein Bild des bayerischen Ministerpräsidenten Söder eingeblendet. Bobga hatte sich später entschuldigt. Aus der CSU gibt es Rücktrittsforderung gegen den Grüne-Jugend-Vorsitzenden.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.