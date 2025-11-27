Vor dem Koalitionsausschuss

Söder (CSU) mahnt Beilegung des Rentenstreits in den nächsten Tagen an

Der CSU-Vorsitzende Söder hat eine rasche Beilegung des Rentenstreits in der schwarz-roten Koalition angemahnt. Man müsse dieses Thema in den nächsten Tagen lösen, sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF. Die Schwierigkeit sei, dass alle in ihren Positionen festgemauert seien.