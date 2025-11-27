Vor dem Koalitionsausschuss

18 junge Abgeordnete von CDU und CSU kritisieren den Plan. Sollten sie wie angedroht den Entwurf im Bundestag ablehnen, hätte die Koalition keine Mehrheit dafür.
Das Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft, Grimm, sprach sich ebenfalls gegen die Pläne aus. Die damit verbundenen Ausgaben gebe die Haushaltssituation nicht her, sagte Grimm im Deutschlandfunk. Stattdessen brauche es Reformen, die die Finanzierbarkeit der Rente auf Dauer sicherstellten, sonst würden im kommenden Jahrzehnt tiefere Einschnitte drohen.
Die Rentenreform ist eines der Themen, mit denen sich am Abend der Koalitionsausschuss in Berlin befasst.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.