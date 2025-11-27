Vor dem Koalitionsausschuss
Söder (CSU) mahnt Beilegung des Rentenstreits in den nächsten Tagen an

Der CSU-Vorsitzende Söder hat eine rasche Beilegung des Rentenstreits in der schwarz-roten Koalition angemahnt. Man müsse dieses Thema in den nächsten Tagen lösen, sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF. Die Schwierigkeit sei, dass alle in ihren Positionen festgemauert seien.

    Markus Söder spricht auf einer Pressekonferenz, im Hintergrund: das Bayerische Landeswappen.
    Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder (picture alliance / dpa / Matthias Balk)
    18 junge Abgeordnete von CDU und CSU kritisieren den Plan. Sollten sie wie angedroht den Entwurf im Bundestag ablehnen, hätte die Koalition keine Mehrheit dafür.
    Das Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft, Grimm, sprach sich ebenfalls gegen die Pläne aus. Die damit verbundenen Ausgaben gebe die Haushaltssituation nicht her, sagte Grimm im Deutschlandfunk. Stattdessen brauche es Reformen, die die Finanzierbarkeit der Rente auf Dauer sicherstellten, sonst würden im kommenden Jahrzehnt tiefere Einschnitte drohen.
    Die Rentenreform ist eines der Themen, mit denen sich am Abend der Koalitionsausschuss in Berlin befasst.
    Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.