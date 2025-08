Bayerns Ministerpräsident Söder hat mit seinem Bürgergeld-Vorstoß für eine kontroverse Debatte gesorgt. (picture alliance / Zoonar / stockfotos-mg)

SPD-Chef Klingbeil hat den Vorstoß von CSU-Chef Söder zurückgewiesen. Die im Koalitionsvertrag festgehaltene Vereinbarung, wonach neu eingereiste Flüchtlinge aus der Ukraine nur noch Asylleistungen und somit weniger Geld erhalten sollen, sei richtig und werde so schnell wie möglich umgesetzt, sagte Klingbeil am Rande eines Besuchs in Washington. Mancher Vorschlag der letzten Tage trage nicht dazu bei, dass man in der Koalition gemeinsam vorankomme, sagte der Vizekanzler. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wiese, kritisierte, die Einsparungen würden überschätzt und der bürokratische Aufwand wäre enorm. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Makeiev, nannte die Äußerungen Söders schwer nachvollziehbar.

Im Koalitionsvertrag war vereinbart worden, nur den seit April 2025 eingereisten Ukrainern die geringeren Asylleistungen statt Bürgergeld zu zahlen. 2024 flossen knapp 6,3 Milliarden Euro und damit rund 13 Prozent der Gesamtausgaben für Bürgergeld an Flüchtlinge aus der Ukraine.

