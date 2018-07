Sommerreihe Lieblingsorte - Verweilen abseits der Touristenströme

Selbst bekannte Orte in Deutschland haben oft ganz unbekannte Geschichten. Und werden auch so zu Lieblingsorten. Die Dlf-Korrespondenten berichten in der "Deutschland heute"-Sommerreihe über Orte, die einen Besuch lohnen - jenseits der typischen touristischen Highlights aus dem Reiseführer.