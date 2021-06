Sommersonnenwende am 21. Juni um 05.32 h Sommeranfang bei 23,5 Grad

Am 21. Juni um 5.32 Uhr beginnt der Sommer. Auf der Nordhalbkugel der Erde ist der längste Tag des Jahres und die Sonne steht mittags so hoch am Himmel wie sonst nie. Zum Wechsel der Jahreszeiten kommt es, weil die Erdachse um gut 23,5 Grad gegen die Erdbahn geneigt ist.

Von Dirk Lorenzen

