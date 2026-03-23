Nach Landtagswahl

In Baden-Württemberg starten am 24. März Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Die erste Runde startet morgen in Stuttgart. Ausgelotet werden soll, ob sich genügend Gemeinsamkeiten zur Bildung einer Landesregierung finden. In den vergangenen Tagen hatte es bereits inoffizielle Gespräche zwischen den Spitzenkandidaten von Grünen und CDU, Özdemir und Hagel, gegeben.

Die beiden Parteien regieren in Baden-Württemberg seit 2016 miteinander. Eine Fortsetzung der Koalition gilt als einzige realistische Option. Eine Zusammenarbeit mit der AfD wird ausgeschlossen.

Bei der Landtagswahl am 8. März waren die Grünen knapp stärkste Kraft vor der CDU geworden. Im neuen Landtag verfügen beide Parteien über jeweils 56 Mandate. Aus der CDU gab es deshalb Forderungen nach einem Wechsel an der Regierungsspitze nach der Hälfte der Legislaturperiode.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.