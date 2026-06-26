Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise teils schwere Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Richtung Osten und Südosten noch länger sonnig und trocken. Höchstwerte 32 bis 42 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.