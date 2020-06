Simone Kermes wurde 1965 in Leipzig geboren. Noch zu DDR-Zeiten machte sie eine Ausbildung zur "Facharbeiterin für Schreibtechnik", vielleicht stammt daher ihre zupackend-bodenständige Art. Dann studierte sie Gesang an der Leipziger Musikhochschule und besuchte Meisterkurse bei Dietrich Fischer-Dieskau und Elisabeth Schwarzkopf. Später gastierte sie an zahlreichen deutschen Bühnen, sang in Paris und Kopenhagen ebenso wie bei vielen internationalen Festivals für Alte Musik. Die 55-Jährige hat eine treue Fangemeinde, die weit über die Barockmusikszene hinausreicht, auch weil sie scheinbar altbekannte Werke vollkommen neu zum Klingen bringt.

Musik-Laufplan

Titel: Fields of Gold

Länge: 04:52

Interpretin: Simone Kermes

Komponist: Gordon Sumner

Label: Sony Classical

Best.-Nr: B0824425N2

Plattentitel: Inferno e paradiso



Titel: Utopia

Länge: 04:20

Interpretin: Alison Goldfrapp

Komponist: Alison Goldfrapp

Label: Mute Records

Best.-Nr: B01MR8LO8I

Plattentitel: Felt Mountain



Titel: Lamento di Tristano

Länge: 02:47

Interpret: Jasser Haj Youssef

Komponist: Jasser Haj Youssef

Label: Jasser Haj Youssef

Best.-Nr: B0095UDC6K



Titel: (5) Universal Good (Cunegonde, Paquette, Candide, Maximilian). 1. Akt, Nr. 3A

aus: Candide. Komische Operette in 2 Akten

Länge: 00:55

Chor: London Symphony Chorus

Dirigent: Leonard Bernstein

Komponist: Leonard Bernstein

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 447958-2

Plattentitel: Bernstein conducts Bernstein: West Side Story / Candide



Titel: Summer

Länge: 03:01

Interpret: Nigel Kennedy

Komponist: Nigel Kennedy

Label: Sony Classical

Best.-Nr: B0132C86VM

Plattentitel: The New Four Seasons



Titel: M Incanteni e se mi sciogli

Länge: 03:33

Interpretin: Simone Kermes

Komponist: Giovanni Bononcini

Label: Sony Classical

Best.-Nr: B08243XDPZ



Titel: Zorongo (gitano)

Länge: 02:56

Interpret: Paco de Lucia

Komponist: Traditional

Label: Philips

Best.-Nr: 6695001

Plattentitel: Meister der spanischen Gitarre



Titel: Gloria in Cielo

Länge: 03:42

Interpret: Sarband

Komponist: Sarband

Label: JARO RECORDS

Best.-Nr: B01N6CYTG1

Plattentitel: Cantico



Titel: Chasing Cars

Länge: 03:37

Interpret: Red Hot Chili Pipers

Komponist: Gary Lightbody

Label: Rel Records UK

Best.-Nr: B0043VK3LI

Plattentitel: Music for the Kilted Generation



Titel: Poker face. Bearbeitet für Sopran und Barockensemble

Länge: 03:56

Solistin: Simone Kermes (1970-)(Sopran)

Ensemble: Amici Veneziani

Komponisten: Lady Gaga, RedOne

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 19075963342