Iran-Krieg

Die Straße von Hormus gilt als wichtige Seestraße für die Energieversorgung (NASA/The Visible Earth)

US-Präsident Trump drohte dem iranischen Regime mit militärischen Konsequenzen in großem Ausmaße. Sein Land werde Vergeltung üben, sollte die für den Öltransport wichtige Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman vermint werden. Heute wollen die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder in einer Telefonkonferenz über die steigenden Energiepreise beraten. Im Gespräch ist unter anderem eine Freigabe von Ölreserven, um den Markt zu stabilisieren. Der Iran erklärte, eine neue Welle von Raketenangriffen auf israelische Großstädte und US-Militärbasen gestartet zu haben. Israel und mehrere Golfstaaten meldeten den Einsatz der Flugabwehr. Bundesaußenminister Wadephul sagte im ARD-Fernsehen, er rechne nicht mit einem schnellen Kriegsende. Das sei unter anderem bei Gesprächen mit seinem

israelischen Kollegen Saar in Jerusalem deutlich geworden. Wadephul hält sich derzeit in Saudi-Arabien auf.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.