Berichte über Seeminen

Die Straße von Hormus gilt als wichtige Seestraße für die Energieversorgung (NASA/The Visible Earth)

US-Präsident Trump hatte dem iranischen Regime mit militärischen Konsequenzen in großem Ausmaße gedroht. Sein Land werde Vergeltung üben, sollte die für den Öltransport wichtige Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman vermint werden.

Kurz darauf teilte das US-Militär mit, man habe mehrere iranische Marineschiffe, darunter 16 Minenleger, in der Nähe der Straße von Hormus zerstört. Zuvor hatte der Sender CNN berichtet, dass der Iran damit begonnen habe, in der derzeit blockierten Straße von Hormus Minen zu legen.

Bericht: Internationale Energieagentur könnte mehr Öl-Reserven freigeben als zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine

Heute wollen die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder in einer Telefonkonferenz über die steigenden Energiepreise beraten. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, erwägt die Internationale Energieagentur die Freigabe von Ölreserven. Die geplante Menge würde die 182 Millionen Barrel übertreffen, die die Mitgliedsstaaten der IEA 2022 nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf den Markt gebracht hatten. Deutschland gehört zu den Mitgliedsstaaten.

Welche Bedeutung die Straße von Hormus für den Welthandel und die Energiepreise hat, erklären wir hier

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.