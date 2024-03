Nach Terror in Moskau

Verstärkte Kontrollen am Flughafen in Französisch-Guayana (AFP / LUDOVIC MARIN)

Die französische Regierung verwies darauf, dass die IS-Gruppierung "Khorasan" - eine afghanische Abspaltung des IS - die Verantwortung für den Angriff bei Moskau übernommen habe. Diese Organisation bedrohe Frankreich und sei in mehrere kürzlich entdeckte Anschlagspläne in verschiedenen europäischen Ländern verwickelt. Die Pläne hätten neben Frankreich auch Deutschland betroffen.

Neumann: Islamismus stellt größte Terrorgefahr dar

Der Sicherheitsexperte Neumann warnte, die größte Terrorgefahr in Deutschland gehe wieder vom Islamismus aus. Er sagte im Deutschlandfunk, lange Zeit hätten potenzielle Attentäter nicht in festen Strukturen, sondern als Einzeltäter agiert. Nun aber gebe es mit der IS-Gruppe "Khorasan" wieder eine gut organisierte dschihadistische Gruppe, die Westeuropa ins Visier nehme. Neumann stellte fest, dass es insbesondere nach dem Angriff der Hamas auf Israel und den Beginn des Gazakriegs eine neue Mobilmachung der Islamisten gebe. Der Professor für Sicherheitsstudien wies darauf hin, dass es allein seit dem 7. Oktober in Europa mehr Anschlagsversuche gegeben habe als im gesamten Vorjahr.

Untersuchungshaft für vier Tatverdächtige

Die russischen Behörden haben sich zu dem Bekenntnis der Dschihadistenmiliz bisher nicht geäußert. Präsident Putin sprach stattdessen von Spuren in die Ukraine, was Kiew vehement zurückweist. Ein Gericht in Moskau verhängte für vier Tatverdächtige des Anschlags Untersuchungshaft. Den Männern werde die Beteiligung an einem terroristischen Angriff mit Todesfolge vorgeworfen, berichtet die russische Staatsagentur Tass. Drei der aus Tadschikistan stammenden Verdächtigen hätten Geständnisse abgelegt und sich schuldig bekannt. Die Männer wiesen bei ihrem Erscheinen vor Gericht zahlreiche Verletzungen auf. Bei einer Verurteilung droht ihnen lebenslange Haft. Insgesamt waren elf Verdächtige festgenommen worden. Ein Datum für den Beginn des Verfahrens wurde noch nicht festgelegt.

"Tag der Trauer" in Russland

Nach dem Terroranschlag am Freitagabend mit 137 Todesopfern war in Russland gestern mit einem "Tag der Trauer" der Opfer gedacht worden. Vor dem ausgebrannten Konzertsaal im Moskauer Vorort Krasnogorsk legten Menschen Blumen nieder. Viele der mehr als 180 Verletzten sind laut Tass weiter in kritischer Verfassung. In der russischen Hauptstadt standen Bürgerinnen und Bürger im Regen in langen Warteschlangen, um Blut für die Verletzten zu spenden. Große Veranstaltungen im Land wurden abgesagt. Museen und Theater blieben geschlossen. Auch vor der russischen Botschaft in Berlin bekundeten Menschen ihre Trauer.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.