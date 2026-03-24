Dänemark
Sozialdemokraten bei Parlamentswahl laut Prognose stärkste Kraft

Bei der Parlamentswahl in Dänemark sind die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Frederiksen laut ersten Prognosen stärkste Kraft - steuern aber auf ein historisch schlechtes Ergebnis zu.

    Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Wahltag in Aalborg. Sie trifft Anhänger und hat einen Strauß Rosen in der Hand.
    Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Wahltag in Aalborg (picture alliance / Ritzau Scanpix / Henning Bagger)
    In Nachwahlbefragungen der großen Fernsehsender zeichnen sich unklare Mehrheitsverhältnisse ab. Damit könnte eine Regierungsbildung schwierig werden. In Dänemark kämpfen üblicherweise nicht einzelne Parteien um die absolute Mehrheit im Parlament, sondern der konservativ-liberale Block und der Mitte-Links-Block.
    In der abgelaufenen Legislaturperiode hatte Frederiksen zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine blockübergreifende Regierung gebildet. Frederiksen hatte die Wahl im Februar vorzeitig angesetzt. Sie bewirbt sich um eine dritte Amtszeit.
    Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.