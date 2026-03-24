In Nachwahlbefragungen der großen Fernsehsender zeichnen sich unklare Mehrheitsverhältnisse ab. Damit könnte eine Regierungsbildung schwierig werden. In Dänemark kämpfen üblicherweise nicht einzelne Parteien um die absolute Mehrheit im Parlament, sondern der konservativ-liberale Block und der Mitte-Links-Block.
In der abgelaufenen Legislaturperiode hatte Frederiksen zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine blockübergreifende Regierung gebildet. Frederiksen hatte die Wahl im Februar vorzeitig angesetzt. Sie bewirbt sich um eine dritte Amtszeit.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.