Kopenhagen

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Wahltag in Aalborg (picture alliance / Ritzau Scanpix / Henning Bagger)

Die Sozialdemokraten von Regierungschefin Frederiksen wurden zwar mit knapp 22 Prozent der Stimmen erneut stärkste Partei, schnitten aber historisch schlecht ab. Frederiksens bisherige Koalition mit Rechtsliberalen und Moderaten verfehlte die Mehrheit im Parlament deutlich. Auch für das Bündnis des sogenannten Mitte-Links-Blocks gibt es mit 84 der 179 Sitzen im Parlament keine Regierungsmehrheit. Beobachter erwarten, dass der moderaten Partei des früheren Regierungschefs und heutigen Außenministers Rasmussen eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung zukommen dürfte.

Der grönländische Regierungschef Nielsen hatte wegen der Spannungen mit den USA die Abstimmung im Vorfeld als wichtigste Wahl in der Geschichte des Autonomiegebiets bezeichnet. Grönland und die Färöer-Inseln stellen jeweils zwei Sitze im Parlament. Die grönländischen Stimmen werden erst am Morgen ausgezählt.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.