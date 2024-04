Bayern äußerte sich skeptisch. Das von den Freien Wählern geführte Kultusministerium in München verteidigte den üblichen Unterrichtsstart für alle um 8 Uhr morgens. Das habe sich bewährt, hieß es auf Anfrage der dpa. Eltern hätten dadurch die Gewissheit, dass ihre Kinder zu einheitlichen Zeiten betreut würden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann dagegen hatte den Gleitzeit-Versuch gelobt. Es auszuprobieren, sei mutig und respektabel, meinte der Grünen-Politiker - früher selbst Gymnasiallehrer. Ob die Idee auch gut sei, merke man erst hinterher.

Eine siebte Klasse in Plochingen testet seit dieser Woche ein Gleitzeitmodell. Die Schüler können an zwei Wochentagen entscheiden, ob sie regulär um 7.50 Uhr oder erst um 9.40 Uhr in die Schule kommen wollen. Untersuchungen deuten seit Längerem an, dass sich Kinder ausgeschlafener und fitter fühlen, wenn die Schule morgens später beginnt