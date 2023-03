Konkurrenz für Google

Die Suchmaschine Bing mausert sich

„Microsoft war allgegenwärtig“, berichtet Achim Killer von der Search Marketing Expo in München. Weil Microsoft den Bot Chat GPT in seine Suchmaschine Bing eingebaut hat, umwehte ein Hauch von künstlicher Intelligenz den Kongress, so der Journalist.

Killer, Achim | 18. März 2023, 16:30 Uhr