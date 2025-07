Maskenaffäre

Dem früheren Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird unter anderem vorgeworfen, während der Corona-Pandemie die Beschaffung von Masken veranlasst zu haben, ohne den Bedarf und die Preise ausreichend zu prüfen. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der Untersuchungsbericht der ministeriellen Aufklärungsbeauftragten Sudhof, SPD, hingegen bescheinigt dem Ministerium unter Spahns Amtszeit, an Emix zu hohe Preise gezahlt und zu viele Qualitätsmängel akzeptiert zu haben. Der heutige Unions-Fraktionsvorsitzende Spahn sagte der Zeitung , das neue Papier bestärke den Eindruck, dass Sachverhalte im Sudhof-Bericht selektiv berücksichtigt oder gewichtet worden seien.

Am Dienstag soll der Sudhof-Bericht dem Haushaltsausschuss vorgelegt werden. Auch die neue Gesundheitsministerin Warken von der CDU steht wegen umfangreicher Schwärzungen in dem Text in der Kritik.

