Wahl in Baden-Württemberg

Jens Spahn, Chef der Unionsfraktion im Bundestag. (Archivbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Vorgeschlagen wurde eine Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten. Unions-Fraktionschef Spahn sagte in Berlin, er habe dieses Modell im Parteivorstand als Option vorgebracht. Die Legislaturperiode in Baden-Württemberg dauert fünf Jahre. Eine Teilung der Amtszeit würde bedeuten, dass der Grünen-Spitzenkandidat Özdemir und der CDU-Spitzenkandidat Hagel jeweils zweieinhalb Jahre an der Spitze der Regierung stehen würden. Andere CDU-Abgeordnete, die namentlich nicht genannt wurden, äußerten sich ähnlich.

Mit knappem Vorsprung vor der CDU haben die Grünen die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewonnen. Wie die Wahlleitung mitteilte, erreichten die Grünen mit Spitzenkandidat Özdemir 30,2 Prozent der Stimmen, während die CDU mit Spitzenkandidat Hagel auf 29,7 Prozent kam. Beide Parteien erhalten im neuen Landtag mit nun jeweils 56 die gleiche Anzahl an Mandaten.

