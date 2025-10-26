Umstrittene Merz-Äußerung
Spahn verärgert über SPD-Teilnahme an "Stadtbild"-Demonstration

Unions-Fraktionschef Spahn hat die Vizechefin der SPD-Fraktion, Esdar, für ihre Teilnahme an einer Demonstration gegen die "Stadtbild"-Äußerungen von Bundeskanzler Merz kritisiert. Opposition in der Regierung habe noch nie funktioniert, sagte Spahn im ARD-Fernsehen.

    Mehrere Menschen stehen im Regen. Sie halten Plakate in die Höhe. Auf einem Plakat steht: "Für ein buntes Stadtbild"
    Demonstration gegen die "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Merz - hier in Hamburg. (picture alliance / ABBfoto)
    Er sei zudem sicher, dass die allermeisten SPD-Wähler die Einschätzung des Kanzlers teilten, betonte Spahn. Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland, mit oder ohne Migrationshintergrund, habe von Anfang an gewusst, was Merz gemeint habe. Es gehe um eine "kulturelle, religiöse Prägung" und "Gewaltaffinität", die Probleme im Alltag verursachten. Auch gut integrierte Menschen mit Migrationshintergrund wollten solche Zustände nicht, betonte Spahn.
    Esdar hatte sich am Freitag an einer Kundgebung in Bielefeld unter dem Motto "Wir sind das Stadtbild" beteiligt. Sie nehme damit ihr Demonstrationsrecht wahr, sagte sie. Die Äußerung des Bundeskanzlers sei pauschal und verletzend gewesen.
