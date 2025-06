Der spanische Ministerpräsident Sanchez (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Ein solcher Schritt sei übertrieben, heißt es von Seiten der Regierung. Ministerpräsident Sánchez schrieb in einem Brief an NATO-Generalsekretär Rutte, Spanien könne sich auf dem Gipfel nächste Woche in Den Haag nicht auf ein bestimmtes Ausgabenziel festlegen.

Spanien ist das Land mit den geringsten Ausgaben in dem Militärbündnis. Es wendet weniger als zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben auf. US-Präsident Trump fordert fünf Prozent.

