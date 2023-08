Spanien

Wenn die Rente an die Inflation gekoppelt ist

Die Inflation lässt die Renten in vielen Ländern faktisch schrumpfen. Spanien geht mit einer besonderen Rentenreform voran: Die Renten werden an die Inflation gekoppelt und steigen stetig an. Gut für die Alten, doch was ist mit der jungen Generation?

Kellner, Hans-Günter | 25. August 2023, 18:40 Uhr