Kosovo

Vorsichtige Entspannung und bald mehr NATO-Truppen

Im Kosovo zeichnet sich eine Deeskalation der Lage ab. Serbiens Präsident Vucic dementierte, er wolle in das Land einmarschieren und kündigte an, die Truppen an der Grenze zu reduzieren. Die NATO will ihre Präsenz im Kosovo indes verstärken.

Hahne, Silke | 01. Oktober 2023, 18:14 Uhr