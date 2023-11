SPD-Außenpolitiker Michael Roth (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Roth sagte im Deutschlandfunk, es sei wichtiger, miteinander zu reden als übereinander. Erdogan hatte das Existenzrecht Israels in Frage gestellt und Sympathie gegenüber der Hamas-Organisation bekundet. Dazu sagte Roth, Erdogan wolle angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in seinem Land innenpolitisch punkten, deshalb setze er sich gegen liberale Werte in Szene. Niemand in der Bundesregierung oder im Bundestag mache sich seine Aussagen zu eigen. Wenn man sich aber mit autoritären Herrschern treffe, gebe es die Chance, ihnen zu widersprechen. Erdogan sei der Staatschef eines wichtigen Landes, betonte Roth. Das Interview können Sie hier nachhören.

Bundeskanzler Scholz will Erdogan am Freitagabend zu einem Arbeitsessen im Kanzleramt in Berlin empfangen. Davor wird Erdogan Bundespräsident Steinmeier treffen.

