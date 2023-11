Bei einem Abendessen in Berlin werden Recep Tayyip Erdogan und Olaf Scholz ihre politischen Interessen verhandeln. (AP/dpa/Burhan Ozbilici)

Der Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erfolgt auf eine Einladung des deutschen Bundeskanzlers, die er nach Erdogans Wiederwahl im Mai ausgesprochen hat. Es ist der erste offizielle Deutschland-Besuch Erdogans seit fünf Jahren.

Geplant sei ein gemeinsames Abendessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundeskanzleramt, teilt die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mit. Zuvor werde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Staatsgast begrüßen.

Der Krieg im Nahen Osten ist laut Scholz eines von mehreren Gesprächsthemen. Darüber hinaus will man sich über das EU-Türkei-Abkommen zur Unterbringung von Geflüchteten in der Türkei austauschen sowie über den NATO-Beitritt Schwedens. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Ob es im Anschluss an das Treffen eine gemeinsame Pressekonferenz geben wird, ist ebenfalls noch offen.

Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel, bei dem mehr als 1400 Menschen ermordet wurden, bezeichnete Erdogan die Hamas als „Befreiungsorganisation“. Für ihn ist die Hamas eine politische Partei und somit eine legitime Vertretung der Palästinenser. Israels Reaktion auf den Terrorangriff, die Bombardierung militärischer Stützpunkte im Gazastreifen, bewertete Erdogan als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu will er kein Wort mehr sprechen. Am Sonntag forderte er einen Waffenstillstand. Bundeskanzler Scholz hat sich indessen gegen eine Waffenruhe ausgesprochen. Sie würde vor allem dazu dienen, dass sich die Hamas erholen und mit neuen Raketen ausstatten könne, argumentierte er.

Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel war der Auslöser für die anhaltenden israelischen Militäroperationen in Gaza (Ilia Yefimovich/dpa)

Dass Erdogans Staatsbesuch vor dem Hintergrund seiner israelfeindlichen Äußerungen nicht abgesagt werde, sei falsch, sagt die parteilose Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen. Die Bundesregierung dürfe "Erdogan nicht den roten Teppich ausrollen, während der türkische Staatschef die Terrororganisation Hamas schönredet und Israel das Existenzrecht abspricht", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Die Holocaust-Überlebende und Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, kritisierte den Staatsbesuch ebenfalls. Gegenüber dem Tagesspiegel sagte sie: "Ich halte es für absolut falsch, ihm in Deutschland ausgerechnet in dieser Situation eine Bühne zu bieten, in der Israel bedroht ist."

Deutschland pflegt enge wirtschaftliche Beziehungen zur Türkei und ist in der Flüchtlingspolitik abhängig von der Türkei, da das Land Geflüchtete aufnimmt und so verhindert, dass die Menschen nach Europa weiterziehen. Laut der UNO Flüchtlingshilfe ist die Türkei das Land, das weltweit die meisten Geflüchteten aufnimmt. Knapp vier Millionen Geflüchtete, darunter überwiegend Menschen aus Syrien, leben aktuell in der Türkei.

Seit dem Krieg in Syrien hat sich die Lage an der EU-Außengrenze zwischen Bulgarien und der Türkei verschärft. (AFP / Nikolay Doychinov)

Für die Bundesregierung ist das Existenzrecht Israels nicht verhandelbar. Die Hamas wird unmissverständlich als Terrororganisation bezeichnet. Gegensätzlicher könnte die Haltung der deutschen und der der türkischen Regierung im eskalierenden Nahost-Konflikt nicht sein. Dennoch sei der Austausch sehr wichtig, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mit. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Wenn wir nur mit denjenigen sprechen wollen, die uns in all ihren Interessen und Positionen genehm sind, werden wir wenig erreichen."

CDU-Chef Friedrich Merz hält Erdogans Haltung gegenüber den Terroranschlägen in Israel für „inakzeptabel“. Dennoch sei es richtig, dass der Besuch stattfinde. Scholz solle Erdogan daran erinnern, dass sich die Türkei als NATO-Mitglied dazu bekennen müsse, Frieden und Freiheit zu verteidigen.

Auch Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) betonte nach seinem Treffen mit türkischen Regierungsvertretern in Ankara Ende Oktober, es sei richtig, im Gespräch zu bleiben. Co-Parteichefin der Grünen, Ricarda Lang, sagte am Montag, es sei wichtig, "diplomatische Kanäle aufrechtzuerhalten und im Gespräch zu bleiben, gerade auch um sich für die Belange und für die Sicherheit Israels einzusetzen". Sie erwarte, dass Scholz und Steinmeier deutlich machen, dass das Existenzrecht Israels für Deutschland nicht verhandelbar sei.

rey, dpa, AFP, Reuters, KPA