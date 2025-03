Sondierungegespräche

Lars Klingbeil (2.v.r.) neben den Mitsondierern (v.l.n.r.) Markus Söder, Friedrich Merz und Saskia Esken. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Dies werde seine Partei nicht mitmachen, sagte Klingbeil am Abend im ARD-Fernsehen. Solche Grenzschließungen liessen sich national nicht umsetzen und seien europapolitisch unvernünftig. In einer Zeit, in der die Antwort auf US-Präsident Trump eine starke EU sein müsse, dürfe das stärkste Land des Kontinents nicht die Grenzen dichtmachen.

Der CDU-Vorsitzende Merz hatte vor der Bundestagswahl angekündigt, am ersten Tag seiner möglichen Amtszeit als Bundeskanzler durchzusetzen, dass alle Versuche illegaler Einreisen zurückgewiesen würden.

