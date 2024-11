Kanzlerkandidatur

In den nächsten Tagen werde man sich vor allem mit den Inhalten beschäftigen, mit denen man die Wählerinnen und Wähler überzeugen wolle. Der Vorsitzende der Jusos, Türmer, sagte im Deutschlandfunk, es gebe bei den Sozialdemokraten keine wie auch immer geartete Selbstkrönung . Die Entscheidung für einen Kanzlerkandidaten obliege der Partei und ihren Gremien. Bis dahin sei die Frage für ihn offen. Er habe aber großes Vertrauen in die SPD-Spitze, dass derjenige vorgeschlagen werde, der am besten zu den Inhalten der Partei passe.