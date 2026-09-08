Nach Wahl in Sachsen-Anhalt
SPD debattiert über soziale Ausgewogenheit der Reformpläne im Bund

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt debattiert die SPD über die soziale Ausgewogenheit der Reformpläne im Bund.

    Steffen Krach, Spitzenkandidat der SPD für die Wahl zum Abgeordnetenhaus
    Steffen Krach, SPD (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)
    Der SPD-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl in knapp zwei Wochen in Berlin, Krach, sagte im Deutschlandfunk , wenn 81 Prozent der Menschen mit dem Reformpaket unzufrieden seien, dann könne man nicht einfach so weitermachen. Konkret forderte Krach, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren beizubehalten und die geplanten Kürzungen beim Wohngeld zurückzunehmen. Den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt bezeichnete Krach als Hilferuf. Nicht alle AfD-Wähler seien rechtsextrem, sondern viele sorgten sich um ihre persönliche finanzielle Situation.

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    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.