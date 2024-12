Geplante Neuwahl

SPD eröffnet offiziell Wahlkampf - Scholz greift neben FDP auch die Grünen an

Die SPD hat in Berlin offiziell den Wahlkampf für die im Februar geplante Neuwahl des Bundestags eröffnet. Der designierte Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, griff in seiner Rede in der Berliner Parteizentrale auch den einzig verbliebenen Koalitionspartner an. Die Grünen stünden für viele im Land für Gängelung, Überforderung und staatliche Bevormundung.