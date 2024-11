Der neue SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (IMAGO / Metodi Popow )

Miersch forderte die Union insbesondere auf, mit SPD und Grünen das Rentenpaket zur Stabilisierung des Niveaus der Altersbezüge zu verabschieden. Wenn diese konstruktive Zusammenarbeit gesichert sei, könne man gern über den Zeitpunkt der Vertrauensfrage und der Neuwahl sprechen, sagte Miersch der "Süddeutschen Zeitung".

Scholz hatte nach dem Ende der Ampelkoalition zuletzt erklärt, dass über den Termin für die Vertrauensfrage möglichst unaufgeregt diskutiert werden sollte. Er selbst hatte den 15. Januar genannt. Unionsfraktionschef Merz fordert, dass Scholz bereits am nächsten Mittwoch im Bundestag die Vertrauensfrage stellt, so dass am 19. Januar gewählt werden kann.

