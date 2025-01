Bundestagswahlkampf

SPD-Generalsekretär Miersch stellt Kampagne vor

SPD-Generalsekretär Miersch hat die Kampagne der Sozialdemokraten für die Bundestagswahl im Februar vorgestellt. Es gehe darum, die Unterschiede in den Konzepten der verschiedenen Parteien aufzuzeigen, sagte Miersch im Willy-Brandt-Haus in Berlin. So wolle die SPD etwa die Familien mit weniger Steuern auf Löhne und Lebensmittel entlasten.