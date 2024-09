SPD-Ministerpräsident Woidke bei der Wahlparty zur Landtagswahl in Brandenburg (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Infratest dimap sieht die SPD von Regierungschef Woidke bei 31,1 Prozent, das sind 4,9 Prozentpunkte mehr als 2019. Die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD kommt demnach auf 29,8 Prozent der Stimmen. Dies sind 6,3 Prozentpunkte mehr.

FDP unter 1 Prozent

Das Bündnis Sahra Wagenknecht erreicht demnach aus dem Stand 12,3 Prozent. Auf die CDU entfallen 11,9 Prozent der Stimmen, ein Minus von 3,7 Prozentpunkten. Die Grünen liegen bei fünf Prozent, das sind 5,8 Prozentpunkte weniger. Aufgrund der Grundmandatsklausel könnten sie auch dann ins Parlament in Potsdam einziehen, sollten sie noch an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Das gilt auch für die Linken mit 3,1 Prozent (-7,7 Prozentpunkt) und die Freien Wähler mit 2,5 Prozent.

Die FDP verpasst den Einzug ins Parlament erneut deutlich. In der Prognose lag sie bei 0,8 Prozent. In der Hochrechnung wird sie unter den sonstigen Parteien geführt, auf die 4,4 Prozent entfallen.

Ministerpräsident Woidke erleichtert

Ministerpräsident Woidke von der SPD regiert in Brandenburg bisher in einer Koalition mit CDU und Grünen. Er zeigte sich erleichtert über den sich abzeichnenden Ausgang der Landtagswahl. Ziel sei es gewesen, zu verhindern, dass das Land einen braunen Stempel bekomme, sagte der SPD-Politiker in der ARD. Dies scheine nach dem derzeitigen Stand gelungen zu sein. Man habe eine Aufholjagd hingelegt, wie es sie in der Geschichte des Landes noch nie gegeben habe.

AfD-Chefin Weidel sieht ihre Partei als Siegerin

Die Co-Vorsitzende der AfD, Weidel, erklärte, ihre Partei sei die Siegerin des Abends. Man sei extrem zufrieden mit dem Ergebnis, sagte Weidel in der ARD. Der Osten sei blau, die AfD die stärkste Kraft im Osten.

Der BSW-Spitzenkandidat für Brandenburg, Crumbach, sprach von einem ganz großartigen Ergebnis. Er sei sprachlos angesichts des Abschneidens des Bündnisses. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Töpfer, erklärte, ihre Partei müsse zwar noch zittern. Sie sei aber zuversichtlich, dass die Grünen den Einzug in den Landtag schafften.

Ingesamt waren rund 2,1 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 74 Prozent. Das vorläufige Endergebnis wird für den späten Abend erwartet. Der letzten Landtagswahl in diesem Jahr wird auch bundespolitische Bedeutung zugemessen

Weiterführende Informationen

Neuigkeiten und Hintergründe finden Sie auch in unserem Newsblog zur Landtagswahl in Brandenburg

Diese Nachricht wurde am 22.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.