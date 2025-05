Geheimtreffen in Baku

SPD-Politiker Stegner nach Treffen mit Kreml-Gesandten in der Kritik

Der SPD-Politiker Stegner gerät wegen eines Treffens mehrerer westlicher Politiker mit Vertretern des Kremls in die Kritik. Bei der Zusammenkunft in Baku in Aserbaidschan soll es nach Recherchen der ARD und der "Zeit" die Zukunft des "Petersburger Dialogs" gegangen sein.