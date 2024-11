Koalitionsvertrag von SPD und BSW in Brandenburg steht. (Michael Bahlo/dpa)

In dem knapp 70-seitigen Papier werden unter anderem Investitionen zur Sicherung von Wohlstand und Zukunft, Bürokratieabbau, mehr Digitalisierung und ein Eindämmen irregulärer Migration angekündigt. Außerdem will sich die Koalition im Bund und in der EU für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs einsetzen.

Die SPD von Ministerpräsident Woidke und das BSW erhalten jeweils drei Ministerien. Woidke lobte die aus seiner Sicht konstruktiven Verhandlungen trotz inhaltlicher Unterschiede. BSW-Landeschef Crumbach kündigte an, dass die Koalition vor allem gestalten statt streiten werde.

SPD und BSW haben im Brandenburger Landtag eine Mehrheit von zwei Stimmen. Die Wahl und Vereidigung von Ministerpräsident Woidke ist für den 11. Dezember geplant.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.