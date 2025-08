Bürgergeld für Ukrainer

Geflüchtete aus der Ukraine. (dpa / Stefan Puchner)

Bovenschulte wies darauf hin, dass Menschen aus der Ukraine, wenn sie statt Bürgergeld Asylbewerberleistungen beziehen, nicht mehr von den Jobcentern betreut würden. Diese seien darauf ausgerichtet, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Den jüngsten Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Söder bezeichnete Bovenschulte als Teil einer umfassenderen Kampagne gegen das Bürgergeld.

Söder: Kein Bürgergeld mehr für alle Ukraine-Flüchtlinge

Söder hatte dafür plädiert, dass für alle Geflüchteten aus der Ukraine nur noch Asylbewerberleistungen gelten sollten. Im Koalitionsvertrag ist verabredet, dass dies nur für Ukrainer gilt, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland kamen. Kanzleramtschef Frei von der CDU betonte, Söder habe damit recht, dass man hier Leistungen erbringe wie kein anderes Land. Dies führe dazu, dass die Integration von Ukrainern in den Arbeitsmarkt viel schlechter funktioniere als in anderen Staaten. Kritik an Söder kam dagegen vom Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Radtke, der von "marktschreierischen" Forderungen sprach.

Weitere Kritik an Söder aus der SPD

Auch SPD-Chef Klingbeil wies den Vorstoß Söders zurück. Er verwies auf die im Koalitionsvertrag festgehaltene Vereinbarung, wonach nur neu eingereiste Flüchtlinge aus der Ukraine kein Bürgergeld, sondern stattdessen Asylleistungen und somit weniger Geld erhalten sollen. Dieser Beschluss sei richtig und werde so schnell wie möglich umgesetzt, sagte Klingbeil am Rande eines Besuchs in Washington. Mancher Vorschlag der letzten Tage trage nicht dazu bei, dass man in der Koalition gemeinsam vorankomme, so der Vizekanzler. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wiese, kritisierte, die Einsparungen würden überschätzt und der bürokratische Aufwand wäre enorm. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Makeiev, nannte die Äußerungen Söders schwer nachvollziehbar.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.