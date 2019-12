Im Bundestag werde zwar noch etwas an Gesetzen geändert, aber dass ein geplantes Gesetz dann noch komplett abgelehnt werde, habe sie auch noch nicht erlebt, sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken im Gespräch auf dem Chaos Communication Congress 36C3 in Leipzig.

Sie wünsche sich, dass "wir als Politik zuhören und erklärt bekommen, was für technische Auswirkungen auf die Sicherheit und auf die Netzwelt das hat, was wir so machen". Die Interessen seien dabei sehr unterschiedlich. "Dass die Sicherheit eine größere Rolle spielt als die Freiheit ist oft unser Problem", sagte Esken.