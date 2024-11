Juso-Kongress

SPD-Chefin Esken beim Juso-Bundeskongress (Sebastian Willnow / dpa / Sebastian Willnow)

Esken erklärte in Halle an der Saale, die Partei habe zuletzt kein gutes Bild abgegeben. Sie sei aber froh, dass man jetzt Klarheit habe und mit Bundeskanzler Scholz der richtige Mann die Partei in den Wahlkampf führe. Zugleich betonte sie: "Wir alle sind in tiefer Sorge um die Sozialdemokratie. Die SPD darf nicht dem antisozialdemokratischen Trend anderer Länder Europas zum Opfer fallen".

Heil: "SPD ist keine Selbsthilfegruppe"

Zuvor hatte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Heil die innerparteilichen Diskussionen kritisiert. Die SPD sei keine Selbsthilfegruppe. Sie dürfe sich nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern müsse sich um die wichtigen Themen für die Menschen kümmern. Heil nannte Bundeskanzler Scholz einen guten Kandidaten, "der das Land verantwortungsvoll führt".

Zum Auftakt des Kongresses gestern hatte der Juso-Vorsitzende Türmer den Parteichefs Klingbeil und Esken Führungsversagen vorgeworfen. Diese hätten die Debatte über die Kanzlerkandidatur schlecht moderiert und seinem Eindruck nach keinen klaren Plan gehabt. Nun sei die Ausgangslage der SPD im Wahlkampf noch einmal deutlich schwieriger geworden.

Mehrere SPD-Politiker hatten sich in den vergangenen Wochen für Verteidigungsminister Pistorius als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Dieser hatte erst am Donnerstag erklärt, dafür nicht zur Verfügung zu stehen.

Auf dem Bundeskongress der Jusos hält auch SPD-Generalsekretär Miersch am Nachmittag eine Rede.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.