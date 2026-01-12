SPD gibt Details zu ihren Plänen für die Erbschaftssteuer bekannt. (imago/Christian Ohde)

Bisher können niedrigere Freibeträge alle zehn Jahre in Anspruch genommen werden. Laut den Plänen der Sozialdemokraten soll sich der steuerliche Lebensfreibetrag zusammensetzen aus 900.000 Euro für Erbschaften aus der Familie und 100.000 Euro von nicht oder entfernt verwandten Personen.

Zudem will die SPD größere Unternehmens-Erbschaften höher besteuern. Die Sozialdemokraten wollen hierfür einen Freibetrag in Höhe von fünf Millionen Euro schaffen. Dadurch könnten die meisten Familienbetriebe auch weiterhin steuerfrei an die nächste Generation weitergegeben werden, während höhere Unternehmenswerte gerechter besteuert würden, heißt es in dem Entwurf.

Im ARD-Morgenmagazin wies SPD-Fraktionschef Miersch die Kritik zurück, dass die SPD mit dem Konzept auf Konfrontation zu den Koalitionspartnern CDU/CSU gehe. Vor allem die CSU hatte die Forderung nach höheren Steuern bereits im Vorfeld zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.