Wie das Nachrichtenmagazin berichtet, haben sich die beteiligten Ministerien und das Kanzleramt in geheimen Verhandlungen auf das Waffenpaket verständigt. Es soll demnach parallel zur Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj morgen in Aachen verkündet werden.

Laut "Spiegel" setzt die Bundesregierung mit der neuen Waffenlieferung zwei Schwerpunkte. So sollen die Landstreitkräfte der Ukraine mit Schützen- und Kampfpanzern verstärkt werden. Daneben will Deutschland die Flugabwehr der Ukrainer aufrüsten. Daher umfasse die Liste unter anderem 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer, 18 Radhaubitzen sowie vier weitere Iris-T-Flugabwehrsysteme und bis zu 200 Aufklärungsdrohnen.

