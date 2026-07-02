Medienbericht
Spitzen von Union und SPD offenbar einig über Reformpakete

Bei den mehrstündigen Beratungen des Koalitionsausschusses am Abend in Berlin haben sich die Spitzen von Union und SPD offenbar auf mehrere Reformvorhaben geeinigt. Nach Informationen des ARD-Fernsehens kamen mindestens Übereinkünfte beim Paket zu Wachstum und Beschäftigung sowie zur Einkommenssteuerreform zustande.

    Finanzminister Lars Klingbeil spricht mit Bundeskanzler Friedrich Merz am Kabinettstisch
    Bundeskanzler Friedrich Merz leitet den Koalitionsausschuss. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)
    Einzelheiten sollen am Vormittag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.
    Noch während der Verhandlungen im Koalitionsausschuss hatte sich Bundespräsident Steinmeier zu Wort gemeldet. Er äußerte hohe Erwatungen in die Arbeit der Regierungskoalition. Steinmeier sagte, er hoffe, dass ein Reformpaket zustande komme, das die Stimmung in der Bevölkerung verändern werde. Es dürfe nicht ignoriert werden, dass Deutschland sich in einer "veritablen Krise" befinde. Zugleich betonte Steinmeier, es habe auch schon andere schwere Krisen gegeben, die wir überstanden hätten.
    Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.