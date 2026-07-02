Bundeskanzler Friedrich Merz leitet den Koalitionsausschuss. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Einzelheiten sollen am Vormittag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.

Noch während der Verhandlungen im Koalitionsausschuss hatte sich Bundespräsident Steinmeier zu Wort gemeldet. Er äußerte hohe Erwatungen in die Arbeit der Regierungskoalition. Steinmeier sagte, er hoffe, dass ein Reformpaket zustande komme, das die Stimmung in der Bevölkerung verändern werde. Es dürfe nicht ignoriert werden, dass Deutschland sich in einer "veritablen Krise" befinde. Zugleich betonte Steinmeier, es habe auch schon andere schwere Krisen gegeben, die wir überstanden hätten.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.