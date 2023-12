Europäische Union

In Brüssel findet der heutige Balkangipfel statt (picture alliance/dpa/Daniel Kalker)

Beim sogenannten Balkangipfel geht es vorrangig um die Verteidigungsfähigkeit der EU. Vertreten sind sind Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien und Kosovo. Insbesondere will die EU den Einfluss Russlands in der Region eingrenzen. Konkret ist geplant, dass die Länder des westlichen Balkans in die EU-Außen- und Sicherheitspolitik einbezogen werden. Bedingung dafür ist aber, dass sie sich ohne Ausnahme den Sanktionen gegen Russland anschließen, gegen Desinfomationskampagnen vorgehen und die Cybersicherheit verbessern. Im Gegenzug stellt die EU in Aussicht, bei diesen Maßnahmen zu helfen, auch finanziell.

