Partystimmung, lahmender Zugverkehr und Wirbel um den Turnierbaum

Viel war im Vorfeld über eine Neuauflage des Sommermärchens 2006 gesprochen worden – natürlich ohne die damit verbundenen Skandale. Die Hoffnung war: in weltpolitisch schwierigen Zeiten das Gefühl von Zusammenhalt schaffen. Ob das vollständig gelungen ist, sei dahingestellt – und kann ja auch gar nicht der Anspruch eines einzelnen Großereignisses sein.

Was die EM auf jeden Fall ist: eine ehrliche Fußballparty. Und noch dazu eine, die einigermaßen erschwinglich ist für die Fans aus ganz Europa, wie der Sportjournalist Raphael Honigstein im DLF erklärte. Deutschland sei schließlich gut zu erreichen – auch für ein einzelnes Spiel. Noch dazu findet diese Party ohne den Einfluss von Autokraten statt. Das ist, wenn man an vergangene Turniere (vor allem Weltmeisterschaften) denkt, ja auch zur Seltenheit geworden. Dass der Regen der Sommerparty öfter mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist zu verschmerzen. Die Schotten konnten über unsere Gewitter zumindest nur lachen – sie sind Ärgeres gewohnt. Sie werden wohl am meisten vermisst, nachdem sie nun (leider) abreisen, sorgten sie doch für mitunter die beste Stimmung: ob älteren Menschen mit dem Regenschirm über die Straße geholfen oder einfach für tolle Atmosphäre mit anderen Fanlagern gesorgt wurde, die "Tartan Army" war vorne mit dabei.

Das einzige Team, das komplett überzeugt, sind die Spanier. Viele weitere Topkandidaten präsentierten sich noch so gar nicht in Titelform, allen voran der ewige Edel-Underdog Belgien. England quälte sich mit biederem und wenig ansehnlichem Defensivfußball zum Gruppensieg, bei den Franzosen ging nach vorne auch noch nicht allzu viel.

Den Engländern dürfte der Turnierbaum Hoffnung verleihen – sie gehen den Teams aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal bis zum Finale aus dem Weg und haben es bei einem Weiterkommen im Viertelfinale gegebenenfalls mit Italien zu tun. Die Azzuri träumen ebenfalls vom Finale, denn die Teams aus den Niederlanden, Rumänien oder der Türkei flößen ihnen keine Angst ein. Für die Deutschen dürfte es hingegen ein hartes Stück Arbeit werden, um das Viertelfinale zu überstehen. Sollte man Dänemark besiegen, wartet vermutlich schon in der nächsten Runde Spanien.

Es darf aber mit Überraschungen gerechnet werden, denn keine Mannschaft war komplett abgehängt. Jedes Team in der Vorrunde – auch die Gruppenletzten – hat mindestens einen Punkt geholt. Das große Drama spielte sich für die Ukraine ab – mit vier Punkten wurde das Team Gruppenletzter. Damit waren die Ukrainer punktgleich mit dem Ersten der Gruppe, Rumänien.

Über Schiedsrichter wird ja immer viel diskutiert, deswegen halten wir es an dieser Stelle kurz. Aber es soll zumindest nicht unerwähnt bleiben, dass der Unparteiische der Partie Tschechien gegen die Türkei eine gewisse Vorliebe für gelbe Karten hat. Ganze 18 gelbe und dazu zwei rote Karten zückte der rumänische Schiedsrichter Istvan Kovacs. Sogar der verletzte Tscheche Patrik Schick wurde auf der Bank bedacht.

Diejenigen, die häufiger mit dem Zug in Deutschland unterwegs sind, wussten es bereits vor Turnierbeginn: Die Deutsche Bahn kann Spiele mitentscheiden. Zumindest für die Fans, die zu spät oder gar nicht ins Stadion kommen, weil Strecken gesperrt sind oder Züge ausfallen. Wegen einer Streckensperrung zwischen Passau und Regensburg mussten zahlreiche Fans aus Österreich auf dem Weg nach Düsseldorf den Schienenersatzverkehr nehmen – etwa 150 von ihnen kamen erst in der zweiten Halbzeit in Düsseldorf an. Vor dem letzten Gruppenspiel machten sich die österreichischen Fans immerhin auf humorvolle Art Luft . Die Engländer beschwerten sich in Gelsenkirchen über Probleme im öffentlichen Nahverkehr.